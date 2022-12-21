Панин об 1:5 от «Амура»: «Хочется говорить плохими словами, но не буду. Во втором периоде пропустили вот эти голики и как будто немножко подсникли»

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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о поражении от «Амура». 

Команда из Уфы проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:5. 

«Хочется говорить плохими словами, но я не буду. Во втором периоде пропустили вот эти голики и как будто немножко подсникли, при том, что у нас были моменты переламывать игру. Где-то не хватило настырности, где-то уверенности, спортивной злости: туда полезть, закопать.

У нас если получается чистый гол, то он получается. Если нужно забить какой-то «мужицкий», то либо соперник, либо мы не дожимаем – не хватает одного шажка, чтобы «с мясом» ее закопать.

В конце Ванька Дроздов – молодец, показал характер – это такой задел на будущее. Пусть это такое обидное поражение, но к следующим играм мы по-любому будем готовы», – сказал Панин.

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