Гендиректор «Салавата» о двух поражениях подряд: «Не стоило отказываться от того, что работало. Победы перед паузой создали иллюзию устойчивого успеха»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» отреагировал на второе поражение подряд.
Команда из Уфы уступила «Амуру» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:5). До этого «Салават» проиграл «Авангарду» в серии буллитов (1:2 Б).
«Два поражения. Не стоило отказываться от того, что работало. Победы перед паузой создали иллюзию устойчивого успеха», – написал Ринат Баширов.
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