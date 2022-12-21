Гендиректор «Салавата» о двух поражениях подряд: «Не стоило отказываться от того, что работало. Победы перед паузой создали иллюзию устойчивого успеха»

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» отреагировал на второе поражение подряд.

Команда из Уфы уступила «Амуру» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:5). До этого «Салават» проиграл «Авангарду» в серии буллитов (1:2 Б). 

«Два поражения. Не стоило отказываться от того, что работало. Победы перед паузой создали иллюзию устойчивого успеха», – написал Ринат Баширов.

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