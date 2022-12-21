Гендиректор «Салавата» о двух поражениях подряд: «Не стоило отказываться от того, что работало. Победы перед паузой создали иллюзию устойчивого успеха»

Генеральный директор « » отреагировал на второе поражение подряд.

Команда из Уфы уступила « » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:5). До этого «Салават» проиграл «Авангарду» в серии буллитов (1:2 Б).

«Два поражения. Не стоило отказываться от того, что работало. Победы перед паузой создали иллюзию устойчивого успеха», – написал Ринат Баширов.