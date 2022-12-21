Бочаров набрал 6 (2+4) очков в 6 матчах после перехода из «Салавата» в «Амур». Сегодня он отдал 2 передачи в игре с уфимцами
Станислав Бочаров набрал 6 очков в 6 матчах за «Амур».
Сегодня нападающий хабаровской команды отдал две результативные передачи в матче против своей бывшей команды – «Салавата Юлаева» (5:1). До этого он забил по одному голу в двух матчах с «Адмиралом» (3:2 ОТ, 1:3), отдал одну передачу в одной из этих игр, а также отличился результативным пасом в другой игре с командой из Владивостока (2:0).
Форвард перешел в «Амур» из «Салавата» 30 ноября. Всего в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 34 матча и набрал 15 (6+9) очков.
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