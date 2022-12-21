Козлов об 1:5 от «Амура»: «Комментировать нечего. Хочу извиниться перед болельщиками – они не заслуживают того, как мы сегодня играли»

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о поражении от « ».

Уфимцы проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

«Комментировать нечего. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за тот матч, который мы сегодня показали. Они не заслуживают того, как мы сегодня играли.

Насколько драка в концовке подзарядила « »? Ваня – молодец! Единственный плюс, было видно, что ребята старались, но, опять же, это было только в третьем периоде, а должно было быть с самого начала.

Все увидели сегодня Хо-Сэнга на «Уфа-Арене». Есть ли новая информация по его восстановлению? Джош еще совсем не близко. Когда он поможет, определенных чисел я сам не знаю. Райан Мерфи? Как минимум, еще несколько недель. Почему опять поменяли ? Сегодня игра у него не пошла, нужно было поменять.