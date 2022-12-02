Козлов о 6:4 с «Трактором»: «Салават» показал яркий хоккей. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили на себя шайбу»

высказался после матча против (6:4).

– Очень важная победа. Надо было выиграть и порадовать болельщиков голами. Показали яркий хоккей. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили на себя шайбу. С самоотдачей сыграли и в большинстве, и в меньшинстве.

– Как оцените психологию команды?

– Всегда, когда проигрываешь, не очень весело. Сейчас выиграли, много забили, уже другое настроение.

– Мало забиваете в большинстве. В чем причина?

– У нас Мерфи получил травму, Дроздов. Те, кто много играют, сейчас не выходят на лед. Играет молодой Аймурзин, неплохо справляется. Не бывает так, что нарисовал что-то – и сразу получается.

– Как оцените прогресс Аймурзина? У него 6 очков в 8 матчах.

– Ничего про него говорить не буду. Пусть он сам скромно оценит себя в интервью.

– Некоторые эксперты скептически оценивали перевод Хмелевски на фланг третьего звена. Однако вместе с Аймурзиным они показывают яркий хоккей. Почему вы решили пойти на такие перестановки в составе?

– В нашей ситуации, когда получил травму, нам нужно было сделать сбалансированный состав. Саша умеет играть и центрального, и крайнего нападающего. Они хорошо смотрятся вместе. Будет здорово, если продолжат так играть.

– Как прошло расставание с Бочаровым?

– Сложно. Расставаться всегда неприятно, тяжело. Я желаю ему удачи. К сожалению, не нашли ему роль. Он взрослый и авторитетный игрок. Не могли держать его в ротации, ему нужна важная роль.

– Когда ждать возвращения Хо-Сэнга?

– Ждем результатов МРТ. В ближайшем будущем надеемся его увидеть. Как только узнаем результаты, поймем дальнейший курс восстановления, – сказал главный тренер .