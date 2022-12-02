Козлов о 6:4 с «Трактором»: «Салават» показал яркий хоккей. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили на себя шайбу»

Теги Салават Юлаев Трактор травмы Виктор Козлов КХЛ Станислав Бочаров Райан Мерфи Джош Хо-Сэнг Иван Дроздов Саша Хмелевски Данил Аймурзин Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча против «Трактора» (6:4). 

– Очень важная победа. Надо было выиграть и порадовать болельщиков голами. Показали яркий хоккей. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили на себя шайбу. С самоотдачей сыграли и в большинстве, и в меньшинстве. 

– Как оцените психологию команды? 

– Всегда, когда проигрываешь, не очень весело. Сейчас выиграли, много забили, уже другое настроение. 

– Мало забиваете в большинстве. В чем причина? 

– У нас Мерфи получил травму, Дроздов. Те, кто много играют, сейчас не выходят на лед. Играет молодой Аймурзин, неплохо справляется. Не бывает так, что нарисовал что-то – и сразу получается. 

– Как оцените прогресс Аймурзина? У него 6 очков в 8 матчах. 

– Ничего про него говорить не буду. Пусть он сам скромно оценит себя в интервью. 

– Некоторые эксперты скептически оценивали перевод Хмелевски на фланг третьего звена. Однако вместе с Аймурзиным они показывают яркий хоккей. Почему вы решили пойти на такие перестановки в составе? 

– В нашей ситуации, когда Иван Дроздов получил травму, нам нужно было сделать сбалансированный состав. Саша умеет играть и центрального, и крайнего нападающего. Они хорошо смотрятся вместе. Будет здорово, если продолжат так играть. 

– Как прошло расставание с Бочаровым? 

– Сложно. Расставаться всегда неприятно, тяжело. Я желаю ему удачи. К сожалению, не нашли ему роль. Он взрослый и авторитетный игрок. Не могли держать его в ротации, ему нужна важная роль. 

– Когда ждать возвращения Хо-Сэнга?

– Ждем результатов МРТ. В ближайшем будущем надеемся его увидеть. Как только узнаем результаты, поймем дальнейший курс восстановления, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные