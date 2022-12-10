Гендиректор «Салавата» допустил подписание четырех легионеров в следующем сезоне: «Обеспеченные клубы пойдут по такому варианту, думаю»

Гендиректор допустил подписание четырех легионеров в следующем сезоне .

– В хоккейных кулуарах сейчас звучит вопрос: почему в «Салавате» не убирают ? У вас такой шальной мысли не было?

– Нет, мы понимали природу небольшого спада в нашей команде. Но команда работала, никаких проблем в ней не было. В том числе и во взаимоотношениях тренера с игроками. Все одинаково переживали.

Тренерский штаб по крупицам разбирал все моменты, которые мешали достигнуть нужного результата.

Мы знаем, над чем надо поработать в перерыве. Травмированные ребята восстановятся. Хо-Сэнг вернется. Но там долгий период реабилитации. Скоро мы объявим конкретные сроки.

– То, что канадский форвард сломался в первом же матче чемпионата, стало финансовым ударом для клуба?

– На финансы мы в такой ситуации смотрим в последнюю очередь. Если бы Джош был в строю, наверняка результат всей команды был бы лучше.

Такие мастера – украшение нашего хоккея. Их появление в КХЛ хорошо и для болельщиков, и для развития лиги. Таких игроков у нас мало. И это не только наше мнение. Он на предсезонке очень хорошее впечатление на специалистов произвел.

– Представляете, какая ответственность ляжет в следующем году на менеджера, который будет подбирать легионеров? Тут же вообще нельзя промахнуться.

– Все зависти от того, кто какими деньгами обладает, и какую ответственность за эти деньги несет. Если ответственность небольшая, то можно и рискнуть.

– Можно подписать четырех иностранцев или даже больше. И ротировать их в играющем составе.

– Мы рассматриваем и такой вариант. Тут понятно, что клубу придется больше потратится.

Но и неожиданные травмы никто не отменял. Думаю, что обеспеченные клубы по такому варианту и пойдут, – сказал Ринат Баширов.