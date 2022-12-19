Козлов о поражении от «Авангарда»: «Много брака в пасах, мало контролировали шайбу. Хо-Сэнг в пути, со дня на день будет здесь, надеюсь»

поделился мыслями после поражения от « » со счетом 1:2 в серии буллитов.

– Было видно, что десять дней мы были без хоккея. Много брака в пасах, борьбе, мало контролировали шайбу.

Когда ты владеешь шайбой, у тебя инициатива. Делаем выводы, готовимся дальше. Впереди еще игра за четыре очка.

– Почему решили поменять Кареева на Ежова во время буллитов?

– Андрей не так удачно сыграл на буллитах. Хотели встряхнуть команду, выпустили Илью Ежова. Я хочу отметить . Он сделал в третьем периоде важнейшие сэйвы с пятака, оставил нас в игре.

– Как оцените игру ? Он забил, но в овертайме не реализовал отличный момент и чуть не упал на буллитах.

– Бывает такое. Слишком сильно разогнался, где-то качество льда сказалось.

Демченко сыграл отлично. У нас было много моментов в овертайме. У Кулемина был отличный шанс реализовать свой эпизод. Чуть не хватило удачи.

– Не было желания оставить в запасе после проблем с перелетом?

– Саша провел отличный матч. Как мы можем не поставить капитана сборной? Тем более после такой игры. Он и сегодня выглядел отлично.

– Как оцените возвращение ?

– Тяжело после такой травмы сразу войти в игру. Мы знаем его потенциал. После повреждения плеча он вернется на свой уровень, нужно время.

– Когда ждать ?

– Джош в пути. Надеемся, со дня на день будет здесь. Врачи посмотрят, как он восстановился, назначат сроки. Нам нужна его помощь, – сказал главный тренер « ».