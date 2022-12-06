Козлов о 3:1 с «Авангардом»: «По накалу и эмоциям это был матч плей-офф. Ребята играли с самоотдачей, не боялись давления, лезли вперед»

прокомментировал победу в матче против (3:1).

– Хорошая игра была с нашей стороны. Ребята – молодцы, четко играли в обороне, ловили на себя шайбу.

Андрей Кареев сыграл отлично, у них было много опасных моментов, но он держал ворота на замке. Нам сегодня отступать было некуда. Важная игра, тем более с соседями по турнирной таблице.

– Показалось, что был идеальный кубковый хоккей от вас…

– Не секрет, что кубок выигрывает та команда, которая меньше всего пропускает. Ребята играли с самоотдачей, не боялись давления, лезли вперед. По накалу и эмоциям это был действительно матч плей-офф.

– Как относитесь к правилу трех легионеров вместо пяти в следующем сезоне?

– У меня есть команда, я с ней работаю. Я верю в своих парней, в каждого из них. Без разницы, сколько легионеров. Хоть три, хоть пять. У нас есть одно целое – команда.

– Чем отличается по накалу этот матч от прошлой встречи с «Авангардом»?

– По накалу было то же самое. Проигрывали, вернулись в игру, вышли вперед. Проиграли по буллитам. Всегда приятно играть с «Авангардом», это сильный матч двух классных соперников.

– Не все сбалансировано в большинстве. Почему?

– Я вижу, что парни крепнут в психологическом плане. Они растут, развиваются. Сейчас в большинстве выходят те, кто до этого не пробовал себя в этой роли. Из-за травм нам приходится менять сочетания.

– Почему поставили Кулемина в звено к Хмелевскому и Аймурзину?

– Это попытка добавить опыта в тройку. Николай хорошо играет в атаке, сбалансировано в обороне, – сказал главный тренер .