Козлов о матче с «Автомобилистом»: «Мотивация была запредельная. Все жертвовали собой, ложились под шайбу, бились»

прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

– Очень важная победа. Во-первых, у клуба день рождения! Всех болельщиков с праздником. Знаю, что республика болеет за команду, переживает.

Игра мне понравилась, контроль шайбы, передача. Когда нужно, делали быструю игру, когда было необходимо – замедляли. Большинство – молодцы, там ребята грамотно сыграли. нас подтащил.

– Насколько важно было сегодня выиграть в психологическом плане?

– Небольшой камень с плеч у ребят упал. Важная была победа, давно не брали два очка. Надеюсь, будем играть более правильно и раскрепощенно. Двигаемся дальше. У нас уже в воскресенье игра с сильным соперником.

– Кого ждать из травмированных?

– В ближайшее время никого. К Магнитогорску никто не поправится, думаю.

– День рождения клуба. Было важно выиграть именно сегодня?

– Сегодня была запредельная мотивация, все понимали, какой день в городе, как важно выиграть для клуба. Все жертвовали собой, ложились под шайбу, не боялись принять на себя удар соперника. Все бились.

– Как вы используете Сучкова 13-м нападающим и выйдет ли Кареев снова в стартовом составе?

– Про Кареева будем думать. У нас есть время. Мы видим, как использовать Сучкова. Сильная сторона – игра в атаке, выпускаем на вбрасывания в чужой зоне. Стараемся найти время для него.

– Как оцените прогресс Аймурзина?

– Пока положительно. Хорошая динамика. Для нас не секрет, что он хороший игрок, контролирует шайбу, неплохо выглядит, – сказал главный тренер .