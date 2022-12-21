Алексей Шевченко: «Мичков послал Волкова после игрового столкновения на тренировке. В НХЛ его сожрут с таким поведением»

высказался о поведении .

«Слухи постоянно говорят о том, что он выбирает. Ехать ли ему на выезд. Ему говорят: «Езжай в «СКА-Варяги». Он говорит – я хочу здесь. Может быть, большая часть это неправда. Но мне не говорят это про условного Грицюка. Про Бучельникова мне в жизни никогда такого не говорили. Что с Бучельниковым не хотят жить в номере, что Бучельников выбирает клубы.

Была знаменитая история. Для меня знаменитая. Тренировка в Новогорске, Мичков сталкивается с Волковым, игровой момент, и Матвей его посылает. Волков не отвечает, но это другой вопрос. Но Мичков его громко посылает.

Кто Волков – обладатель Кубка Стэнли с одним матчем и голом – и кто Мичков? Не представляю, что или Бучельников в такой ситуации будут посылать. Мы подошли к главной проблеме Матвея – ему нужно учиться жить. Хоть каким его выберут, с таким поведением его в сожрут», – сказал журналист.

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