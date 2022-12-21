Быков о Мичкове в НХЛ: «Все зависит от его амбиций, мечты и желания. Найти место там еще сложнее – это не проходная лига»

поделился мнением о перспективах в .

«Возможность в будущем перехода в НХЛ зависит от его персональных амбиций, его мечты и желания. Найти место в НХЛ еще сложнее. Это не проходная лига. Будет интересно посмотреть, как он проявит себя в « ». Для парня это хороший трамплин.

Молодые ребята приносят свою динамику, энергию, подстегивают других игроков. Для СКА это перспектива того, что они получат сложившегося игрока. Во всей истории важно ставить во главу угла развитие игрока», – сказал бывший главный тренер сборной России.