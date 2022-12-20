Быков о Мичкове: «СКА набрал слишком много игроков, они просто сидят. У них с «Сочи» какие-то совместные проекты, чуть ли не фарм-клуб»
Вячеслав Быков высказался о переходе Матвея Мичкова из СКА в «Сочи».
18-летний нападающий будет выступать за сочинский клуб на правах аренды до конца сезона.
«Для молодого и перспективного игрока важно иметь практику. Тренировки тренировками, а практика – матчи.
Это очень важный аспект в развитии. Не вижу ничего предосудительного. СКА набрал слишком много игроков, так что они просто сидят. Для Мичкова это хорошо.
Я так понимаю, у них с «Сочи» давно какие-то совместные проекты, чуть ли не фарм-клуб. Поэтому ничего удивительного для меня нет», – сказал бывший главный тренер сборной России.
СКА отдал в аренду главную молодую звезду страны. Все, еще одного загубили?
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