Быков о Мичкове: «СКА набрал слишком много игроков, они просто сидят. У них с «Сочи» какие-то совместные проекты, чуть ли не фарм-клуб»

высказался о переходе из СКА в « ».

18-летний нападающий будет выступать за сочинский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Для молодого и перспективного игрока важно иметь практику. Тренировки тренировками, а практика – матчи.

Это очень важный аспект в развитии. Не вижу ничего предосудительного. СКА набрал слишком много игроков, так что они просто сидят. Для Мичкова это хорошо.

Я так понимаю, у них с «Сочи» давно какие-то совместные проекты, чуть ли не фарм-клуб. Поэтому ничего удивительного для меня нет», – сказал бывший главный тренер сборной России.

СКА отдал в аренду главную молодую звезду страны. Все, еще одного загубили?