Светлов о Мичкове и НХЛ: «Ему стоит изучить пример Гурьянова. Денис сорвался в 19 лет и пока свой потенциал не реализовывает»
Сергей Светлов убежден, что Матвею Мичкову не стоит торопиться в НХЛ.
18-летний фаворит драфта-2023 перешел в «Сочи» на правах аренды.
В 2021 году СКА подписал с нападающим контракт на 5 лет, который будет действовать до завершения сезона-2025/26.
– В вашей карьере была работа с такими юниорами?
– В 2016 году у нас в «Ладе» ярко дебютировал Денис Гурьянов, выбранный в первой половине первого раунда драфта НХЛ. По стилю Денис немного отличается от Матвея, он более силовой форвард. Мы хорошо поработали сезон, но потом Гурьянов, едва ему исполнилось 19 лет, сорвался в «Даллас». Возможно, поторопился.
В НХЛ у Дениса были хорошие матчи, но пока весь свой потенциал он, на мой взгляд, не реализовывает. Этот сезон в «Далласе» вообще проходит тяжело.
Считаю, что Мичкову имеет смысл изучить пример Гурьянова. И больше обратить внимание на карьеры, например, Евгения Кузнецова или Артемия Панарина, которые полностью сформировались в России, выиграли титулы здесь и только потом отправились за океан, – сказал главный тренер сочинцев.
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