Светлов об аренде Мичкова: «Благодарны СКА за поддержку. Хороший трансфер не только для «Сочи», но и для КХЛ, для нашего хоккея в целом»

назвал хорошим трансфером переход Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды.

– Уже в Ярославле узнали о том, что в аренду к вам едет вундеркинд ?

– Да, новость пришла перед игрой. В этот непростой для команды момент мы благодарны за поддержку таким перспективным хоккеистом. Любой клуб КХЛ и любой тренер хотел бы получить такого талантливого хоккеиста, будем работать.

– СМИ пишут, что это компенсация за недавние трансферы в СКА лучшего нападающего и лучшего защитника «Сочи» Попугаева и Зоркина...

– Матвей может не сомневаться, что в нашей команде все его поддержат. При этом не нужно забывать, что в «Сочи» много талантливой молодежи, конкуренция серьезная. И это – при всем уважении – не МХЛ и ВХЛ, а Континентальная лига, где в каждом эпизоде – жесткий, профессиональный хоккей.

Тот же Никита Попугаев на старте сезона через это прошел и поднялся на новый уровень. К такой конкуренции всем нужно быть готовым.

– Ожидали такого ажиотажа прессы вокруг 18-летнего хоккеиста?

– Лишнее внимание СМИ в наш век еще никому не мешало. О « » и так много пишется, много споров, теперь прессы будет еще больше, это плюс. И это хороший трансфер не только для нашего клуба, но и для , для российского хоккея в целом, – сказал главный тренер «Сочи».

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