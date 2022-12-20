СКА – Мичкову: «Желаем успешной игры за «Сочи», красивых голов и непрекращающегося прогресса!»
СКА пожелал Матвею Мичкову продолжать прогрессировать, выступая за «Сочи» в аренде.
Сегодня о переходе 18-летнего форварда в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона было объявлено официально.
«СКА желает Матвею успешной игры за новую команду, красивых голов и непрекращающегося прогресса!» – говорится в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков провел 3 матча и не отметился результативными действиями.
В составе «СКА-Невы» фаворит драфта НХЛ-2023 провел 12 матчей и набрал 14 (10+4) очков.
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