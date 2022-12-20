«Сочи» арендовал Мичкова у СКА до конца сезона

« » объявил о переходе в клуб форварда из СКА на правах аренды.

«Сочи» и СКА заключили договор аренды о переходе Матвея Мичкова в южный клуб. Срок аренды – до конца текущего сезона.

Таким образом, один из самых талантливых молодых игроков России продолжит карьеру на Черноморском побережье», – говорится в телеграм-канале «леопардов».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 18-летний хоккеист провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

В составе «СКА-Невы» фаворит драфта НХЛ-2023 провел 12 матчей и набрал 14 (10+4) очков.

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