Малкин забил 79-й победный гол в НХЛ и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга», опередив Ягра
Евгений Малкин забил 79-й победный гол в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» принес своей команде победу над «Далласом» (2:1) в регулярном чемпионате, отличившись на 60-й минуте.
Он вышел на 2-е место в истории клуба по победным голам, опередив Яромира Ягра (78). Впереди только Сидни Кросби (83).
В топ-5 также входят Марио Лемье (74) и Жан Проново (42).
Среди россиян в НХЛ Малкин уступает только Александру Овечкину (124) и Сергею Федорову (93).
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