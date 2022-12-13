Малкин забил 79-й победный гол в НХЛ и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга», опередив Ягра

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Евгений Малкин забил 79-й победный гол в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» принес своей команде победу над «Далласом» (2:1) в регулярном чемпионате, отличившись на 60-й минуте

Он вышел на 2-е место в истории клуба по победным голам, опередив Яромира Ягра (78). Впереди только Сидни Кросби (83). 

В топ-5 также входят Марио Лемье (74) и Жан Проново (42). 

Среди россиян в НХЛ Малкин уступает только Александру Овечкину (124) и Сергею Федорову (93). 

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