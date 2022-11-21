Малкин – 8-й россиянин с 1000+ матчами в НХЛ. До рекорда Ковалева – 316 игр, до Овечкина – 294

Форвард провел 1000-й матч в чемпионатах .

Россиянин стал 8-м в истории россиянином, достигшим этой отметки.

Больше всего игр на счету – 1316.

Второе место занимает Сергей Гончар – 1301 матч, третье – – 1294.

В топ-7 также входят Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).

В 1000 матчах в НХЛ на счету Малкина 1166 (452+714) очков.