У Малкина 1178 очков в НХЛ. До 2-го места в истории среди россиян – 1 балл
Евгений Малкин набрал 1178-е очко в НХЛ, до 2-го места в истории среди россиян – 1 балл.
Форвард «Питтсбурга», избежавший серьезной травмы после попадания шайбы в ногу в матче с «Флоридой», отметился результативной передачей в игре с «Каролиной» (2:3).
На его счету стало 1178 (454+724) очков в 1012 играх в рамках регулярных чемпионатов.
Малкину осталось набрать 1 очко, чтобы сравняться с Сергеем Федоровым (1179 очков в 1248 играх, 483+696), идущим на 2-м месте среди самых результативных россиян в истории лиги.
Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 1445 очков в 1307 играх, 800+645, продолжает карьеру).
Комментарии