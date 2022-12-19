У Малкина 1178 очков в НХЛ. До 2-го места в истории среди россиян – 1 балл

набрал 1178-е очко в , до 2-го места в истории среди россиян – 1 балл.

Форвард « », избежавший серьезной травмы после попадания шайбы в ногу в матче с «Флоридой», отметился результативной передачей в игре с «Каролиной» (2:3).

На его счету стало 1178 (454+724) очков в 1012 играх в рамках регулярных чемпионатов.

Малкину осталось набрать 1 очко, чтобы сравняться с (1179 очков в 1248 играх, 483+696), идущим на 2-м месте среди самых результативных россиян в истории лиги.

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 1445 очков в 1307 играх, 800+645, продолжает карьеру).