Лихачев о вызове в сборную и на Матч звезд: «Голова не кружится, наоборот, приятно, что все так происходит. Это большой опыт, новые эмоции, стимул еще больше работать»

высказался о вызове в сборную России и приглашении на Матч звезд .

– Матч звезд, теперь вызов в сборную – последняя пара недель у тебя получилась очень насыщенной. Голова не кружится?

– Не кружится, наоборот, приятно, что все так происходит. И Матч звезд, и сборная России – это большой опыт, новые эмоции, стимул еще больше работать и стараться.

– Что больше всего запомнилось на Матче звезд?

– Все мероприятия – и на арене, и вне арены. Игры, конкурсы, знакомства со многими людьми. Эти пару дней останутся на долгую память.

– Тебе лично зашла идея с музыкантами-тренерами? Ты такое слушаешь?

– Идея зашла. Я не знал Назиму, которая у нас была тренером, и СТ тоже особо не знал, а песня Анет и Слэйма «Доберемся до вершины» мне очень нравится.

– В конкурсах ты не участвовал, постеснялся вызваться?

– Участвовал только в конкурсе вратарей, когда они должны были отбить как можно больше буллитов. Хотелось бы поучаствовать в броске на точность. Скорее всего, не получилось бы, потому что молодой. Может быть, в следующий раз, – сказал нападающий « ».