Лихачев о вызове в сборную и на Матч звезд: «Голова не кружится, наоборот, приятно, что все так происходит. Это большой опыт, новые эмоции, стимул еще больше работать»

Теги Амур Сборная России по хоккею КХЛ Матч звезд КХЛ Ярослав Лихачев Хоккей

Ярослав Лихачев высказался о вызове в сборную России и приглашении на Матч звезд КХЛ.

– Матч звезд, теперь вызов в сборную – последняя пара недель у тебя получилась очень насыщенной. Голова не кружится?

– Не кружится, наоборот, приятно, что все так происходит. И Матч звезд, и сборная России – это большой опыт, новые эмоции, стимул еще больше работать и стараться.

– Что больше всего запомнилось на Матче звезд?

– Все мероприятия – и на арене, и вне арены. Игры, конкурсы, знакомства со многими людьми. Эти пару дней останутся на долгую память.

– Тебе лично зашла идея с музыкантами-тренерами? Ты такое слушаешь?

– Идея зашла. Я не знал Назиму, которая у нас была тренером, и СТ тоже особо не знал, а песня Анет и Слэйма «Доберемся до вершины» мне очень нравится.

– В конкурсах ты не участвовал, постеснялся вызваться?

– Участвовал только в конкурсе вратарей, когда они должны были отбить как можно больше буллитов. Хотелось бы поучаствовать в броске на точность. Скорее всего, не получилось бы, потому что молодой. Может быть, в следующий раз, – сказал нападающий «Амура».

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