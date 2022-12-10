Гендиректор «Амура» о совещании клубов КХЛ: «Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерывов с 17 до 15 минут»

Генеральный директор раскрыл тему жаркой дискуссии на совещании клубов КХЛ.

Руководители команд лиги встречались 9 декабря в Челябинске перед Фонбет Матчем Звезд КХЛ.

«Много важных вопросов подняли на совещании руководителей клубов КХЛ.

Обсудили и двухочковую систему начисления очков, структуру проведения плей-офф и другие темы. Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерыва между периодами с 17 до 15 минут.

На Матче всех звезд наш Бархат как всегда станцевал очень ярко и зажигательно, Ярослав Лихачев забил дежурный гол, а на трибунах я нашел наших болельщиков. В общем, первый день МВЗ удался

Надеюсь, что когда-нибудь проведем этот праздник и у нас в Хабаровске. Организуем все на высшем уровне», – написал Роман Крамарь.