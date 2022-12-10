Гендиректор «Амура» о совещании клубов КХЛ: «Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерывов с 17 до 15 минут»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо КХЛ Матч звезд КХЛ Динамо Хоккей

Генеральный директор «Амура» раскрыл тему жаркой дискуссии на совещании клубов КХЛ.

Руководители команд лиги встречались 9 декабря в Челябинске перед Фонбет Матчем Звезд КХЛ.

«Много важных вопросов подняли на совещании руководителей клубов КХЛ.

Обсудили и двухочковую систему начисления очков, структуру проведения плей-офф и другие темы. Особенно жарко шла дискуссия о сокращении перерыва между периодами с 17 до 15 минут.

На Матче всех звезд наш Бархат как всегда станцевал очень ярко и зажигательно, Ярослав Лихачев забил дежурный гол, а на трибунах я нашел наших болельщиков. В общем, первый день МВЗ удался

Надеюсь, что когда-нибудь проведем этот праздник и у нас в Хабаровске. Организуем все на высшем уровне», – написал Роман Крамарь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные