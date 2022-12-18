Лихачев о молодежном хоккее в Канаде: «В бытовом плане ничем не отличается, в России хорошие условия. В развитии тоже одинаково, разницы нет»

считает, что в России и Канады созданы хорошие условия для хоккеистов.

«Я пожил в Канаде, увидел страну, даже поменял свой менталитет, сам поменялся, выучил английский язык, это дорогого стоит. Всегда можно пообщаться с теми же легионерами в команде.

Что касается хоккея, то в бытовом плане Канада ничем не отличается. И в России хорошие условия, и в Канаде хорошие. В плане развития думаю, тоже одинаково, большой разницы нет.

В плане драфта, конечно, там больше внимания скаутов, не каждому скауту из Америки удается приехать в Россию, чтобы посмотреть игроков.

Интерес болельщиков к молодежным клубам высокий, там и стадионы есть больше, чем в , по 15-16 тысяч зрителей. Люди фанатеют от хоккея, даже от молодежного.

Гатино находится в 10 минутах от Оттавы, а Бленвиль – в 15 минутах от Монреаля. Но тем не менее даже там на каждую игру приходило больше 2000 болельщиков», – сказал нападающий « ».

С 2018 по 2021 год Лихачев играл в юниорской лиге Квебека.