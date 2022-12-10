Роман Ротенберг: «Мы не Дания или Норвегия, которые отбрасываются. Молодые будут смотреть за Кручининым, Жафяровым и Яшкиным – таким должен быть российский хоккей»

порассуждал о хоккейной идентичности сборной России и стиле ее игры.

Ротенберг возглавляет команду дивизиона Боброва на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Матч звезд – это новая ступень в вашей карьере тренера?

– Для меня это важная ступень – шаг за шагом к вершине. И это большая честь.

Отличные ребята, отличная атмосфера, что идет к развитию и популяризации хоккея. И в любом матче, не важно, где мы играем, нужно выигрывать. Победа – это смысл всего.

– А что для вас вершина – сборная России?

– Нет предела совершенству. Шаг за шагом надо двигаться вперед. Как в хоккее, так и в жизни.

Важны любые мелочи – каждый финт или фишка – я должен найти это и передать ребятам. В матче мы показали яркую игру, что идет к популяризации хоккея.

Молодые ребята будут смотреть за Федотовым, Кручининым, Яшкиным, Жафяровым. Таким и должен быть наш российский хоккей.

Мы не сборная Дании или Норвегии, которые отбрасываются. Мы должны играть с шайбой, ярко, показывать свое мастерство. Это наш российский хоккей, – сказал главный тренер .