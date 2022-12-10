Роман Ротенберг: «Мы не Дания или Норвегия, которые отбрасываются. Молодые будут смотреть за Кручининым, Жафяровым и Яшкиным – таким должен быть российский хоккей»

Теги СКА Сборная России по хоккею Сборная Дании по хоккею КХЛ Сборная Норвегии по хоккею Матч звезд КХЛ Дмитрий Яшкин Алексей Кручинин Дамир Жафяров Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг порассуждал о хоккейной идентичности сборной России и стиле ее игры.

Ротенберг возглавляет команду дивизиона Боброва на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Матч звезд – это новая ступень в вашей карьере тренера?

– Для меня это важная ступень – шаг за шагом к вершине. И это большая честь.

Отличные ребята, отличная атмосфера, что идет к развитию и популяризации хоккея. И в любом матче, не важно, где мы играем, нужно выигрывать. Победа – это смысл всего.

– А что для вас вершина – сборная России?

– Нет предела совершенству. Шаг за шагом надо двигаться вперед. Как в хоккее, так и в жизни.

Важны любые мелочи – каждый финт или фишка – я должен найти это и передать ребятам. В матче мы показали яркую игру, что идет к популяризации хоккея.

Молодые ребята будут смотреть за Федотовым, Кручининым, Яшкиным, Жафяровым. Таким и должен быть наш российский хоккей.

Мы не сборная Дании или Норвегии, которые отбрасываются. Мы должны играть с шайбой, ярко, показывать свое мастерство. Это наш российский хоккей, – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные