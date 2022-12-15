Воронков тренируется в звене с Сафоновым и Джиошвили перед матчем с Казахстаном

Теги Сборная России по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Никита Нестеров Егор Яковлев Владимир Ткачев Михаил Григоренко Александр Кадейкин Сергей Толчинский Максим Мамин Кирилл Семенов Константин Окулов Дамир Шарипзянов Михаил Воробьев Павел Карнаухов Владислав Провольнев Максим Джиошвили Григорий Дронов Александр Елесин Чемпионат.com Дмитрий Воронков Семен Чистяков Арсений Грицюк Ярослав Лихачев Илья Сафонов Александр Никишин Сергей Телегин Дмитрий Рашевский Егор Савиков Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России на матчи Кубка Первого канала.

Как сообщает «Чемпионат», команда проводила занятие в следующих сочетаниях:

Максим Джиошвили – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев – Александр Никишин;

Сергей Толчинский – Кирилл Семенов – Арсений Грицюк, Семен Чистяков – Дамир Шарипзянов;

Константин Окулов – Михаил ГригоренкоМаксим Мамин, Григорий Дронов – Никита Нестеров;

Владимир Ткачев – Александр Кадейкин – Павел Карнаухов, Сергей Телегин – Александр Елесин;

Ярослав Лихачев – Михаил Воробьев – Дмитрий Рашевский, Егор Яковлев – Егор Савиков.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Первый матч на турнире сборная России проведет со сборной Казахстана 17 декабря.

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