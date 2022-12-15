Воронков тренируется в звене с Сафоновым и Джиошвили перед матчем с Казахстаном

Стали известны сочетания звеньев сборной России на матчи Кубка Первого канала.

Как сообщает «Чемпионат», команда проводила занятие в следующих сочетаниях:

Максим Джиошвили – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев – Александр Никишин;

Сергей Толчинский – Кирилл Семенов – Арсений Грицюк, Семен Чистяков – Дамир Шарипзянов;

Константин Окулов – – , Григорий Дронов – ;

– Александр Кадейкин – Павел Карнаухов, Сергей Телегин – Александр Елесин;

Ярослав Лихачев – Михаил Воробьев – Дмитрий Рашевский, Егор Яковлев – Егор Савиков.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Первый матч на турнире сборная России проведет со сборной Казахстана 17 декабря.