Воронков тренируется в звене с Сафоновым и Джиошвили перед матчем с Казахстаном
Стали известны сочетания звеньев сборной России на матчи Кубка Первого канала.
Как сообщает «Чемпионат», команда проводила занятие в следующих сочетаниях:
Максим Джиошвили – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев – Александр Никишин;
Сергей Толчинский – Кирилл Семенов – Арсений Грицюк, Семен Чистяков – Дамир Шарипзянов;
Константин Окулов – Михаил Григоренко – Максим Мамин, Григорий Дронов – Никита Нестеров;
Владимир Ткачев – Александр Кадейкин – Павел Карнаухов, Сергей Телегин – Александр Елесин;
Ярослав Лихачев – Михаил Воробьев – Дмитрий Рашевский, Егор Яковлев – Егор Савиков.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Первый матч на турнире сборная России проведет со сборной Казахстана 17 декабря.
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