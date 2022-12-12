Григоренко, Толчинский и Лихачев вызваны в сборную России на Кубок Первого канала
Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Ярослав Лихачев вызваны в сборную России.
Хоккеисты сыграют на Кубке Первого канала.
«Нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачев («Амур») вызваны в сборную России на Кубок Первого Канала.
Форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА) не примут участие в турнире из-за травм», – говорится в сообщении ФХР.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
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