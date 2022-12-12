Григоренко, Толчинский и Лихачев вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Ярослав Лихачев вызваны в сборную России.

Хоккеисты сыграют на Кубке Первого канала.

«Нападающие Михаил Григоренко ( ), Сергей Толчинский ( ) и Ярослав Лихачев ( ) вызваны в сборную России на .

Форварды Артур Каюмов ( ), («Авангард»), ( ), Николай Коваленко ( ) и Марат Хайруллин (СКА) не примут участие в турнире из-за травм», – говорится в сообщении .

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Нестеров, Воронков, Никишин и Грицюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала