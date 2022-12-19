Готовец о Беларуси на Кубке Первого канала: «Порадовало, что заняли 1-е место на столь значимом турнире. Можно сказать, вписали себя в историю»

Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец высказался о победе на Кубке Первого канала.

В финале беларусы одержали победу над сборной России (5:4 Б).

– Было ощущение, что станете первыми в итоге?

– Конечно, было большое желание победить как в каждом матче, так и на турнире в целом. Думаю, за счет этой веры, удача нам и улыбнулась. Все сработали как единое целое, играли на команду. Также отмечу четкое выполнение игрового задания, которое дал нам тренерский штаб.

– Если возвращаться назад, то какие были особенности в подготовке?

– На самом деле не было каких-то особенных вещей. Готовились в штатном режиме, как на каждый матч. Сперва разбирали сборную Казахстана, готовясь к дебютной игре на турнире. А сегодня утром был разбор игры сборной России, готовились максимально серьезно.

– За счет чего удалось одолеть сборную Казахстана? Показалось, что будет упорная встреча, после того, как Старченко забил вам, так скажем, в раздевалку.

– Было много факторов на самом деле. Вот их второй отмененный гол тоже немаловажную роль сыграл. Если бы мы уже проигрывали 1:2 по ходу встречи, то там неизвестно, как игра могла закончится. Потом уже наше большинство сработало, выстояли в меньшинстве – ключевые моменты в конце игры. И, конечно, наш вратарь подтащил в нужные моменты.

– Как удалось обыграть столь сильную сборную России?

– Вновь здорово сработало наше большинство, и, наверное, огромное желание победить такую сборную, которая является одной из лучших команд мира. И на этом турнире у них был вовсе не экспериментальный состав, а были собраны лучшие игроки .

Поэтому все мы очень хотели обыграть их и все работали на эту победу. И еще раз отмечу игру , который выручил нас во многих моментах, скажем так. И это придало нам такую уверенность.

– Как вам канала в целом? Что понравилось и удивило?

– Турнир этот, конечно, такой исторический. Очень почетно и престижно было в нем участвовать. Организация была на высоте, как и все остальное, зрительский интерес, тут даже сложно что-то отдельное выделить.

Общее впечатление осталось хорошим, и, конечно, порадовало, что мы заняли первое место на столь значимом турнире. И можно сказать, вписали себя в историю, – сказал Готовец.