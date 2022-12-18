11 092 зрителя посетили матч России и Беларуси на Кубке Первого канала

11 тысяч зрителей пришли на второй матч сборной России на .

Национальная команда под руководством тренера Алексея Жамнова проиграла сборной Беларуси (4:5 Б) и заняла второе место на турнире.

Посещаемость матча составила 11 092 зрителя. Игра проходила на домашней арене ЦСКА.

Напомним, что матч сборных России и Казахстана (6:2) днем ранее посетили 8 987 человек.

Общая вместимость стадиона рассчитана на 12 тысяч зрителей.

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