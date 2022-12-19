Карандин о 2-м месте России на Кубке Первого канала: «Нужно было приглашать всех звезд КХЛ и делать праздник»

Юрий Карандин оценил поражение сборной России от Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала.

– Почему проиграли?

– На мой взгляд, изначально не угадали с принципами формирования состава. Да, о перспективе надо думать, молодых хоккеистов и середняков имеет смысл просматривать, давать им шансы. Но не в нынешней ситуации!

– Почему?

– Вокруг нас и Беларуси – «железный занавес». Поэтому Кубок Первого канала-2022 не мог рассматриваться как подготовка на перспективу, ведь эта перспектива пока не понятная.

В таких условиях народу нужно было делать праздник. То есть приглашать всех сильнейших на данный момент – например, Радулова, Войнова, Гусева, Шипачева, других звезд . И гарантированно выигрывать турнир!

Вообще мне кажется, что мы не прочувствовали момент, не настроились. Играют гимн Беларуси – у североамериканского тренера наших соперников Вудкрофта рука у сердца. А у нашего главного тренера во время гимна России руки где-то за спиной. Да, деталь, но мелочей в спорте не бывает, – сказал почетный вице-президент ФХР.