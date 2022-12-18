Сафонов признан лучшим нападающим Кубка Первого канала, Колосов – лучший вратарь, Сапего – лучший защитник
Два россиянина вошли в список лучших хоккеистов Кубка Первого канала.
Победителем турнира стала сборная Беларуси, которая обыграла сборную России (5:4 Б).
Организаторы Кубка Первого канала определили лучших игроков турнира:
Лучший голкипер – Алексей Колосов (Беларусь);
Лучший защитник – Сергей Сапего (Беларусь);
Лучший нападающий – Илья Сафонов (Россия);
Лучший бомбардир – Александр Кадейкин (Россия).
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