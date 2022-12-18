Сафонов признан лучшим нападающим Кубка Первого канала, Колосов – лучший вратарь, Сапего – лучший защитник

Теги Сборная России по хоккею рейтинги Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала Александр Кадейкин Сергей Сапего Спорт-Экспресс Алексей Колосов Илья Сафонов Хоккей

Два россиянина вошли в список лучших хоккеистов Кубка Первого канала.

Победителем турнира стала сборная Беларуси, которая обыграла сборную России (5:4 Б).

Организаторы Кубка Первого канала определили лучших игроков турнира:

Лучший голкипер – Алексей Колосов (Беларусь);

Лучший защитник – Сергей Сапего (Беларусь);

Лучший нападающий – Илья Сафонов (Россия);

Лучший бомбардир – Александр Кадейкин (Россия).

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