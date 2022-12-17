Морозов о турнирах «3 на 3»: «КХЛ думает над проведением чего-то подобного. У этого формата есть будущее»

высказался о турнирах по хоккею «3 на 3».

«Мы думаем над проведением чего-то подобного. Накануне в Музее хоккея в Москве прошел Международный хоккейный форум, и формат игры «3 на 3» был одной из тем обсуждения.

имеет права на проведения соревнований в таком формате. КХЛ же будет думать, интересно ли это лиге и сможет ли она провести нечто похожее.

Летом мы уже провели такой турнир, тогда главной задачей было организовать хоккеистам подготовку к новому сезону, они поиграли в удовольствие, а не просто тренировались. Думаю, у формата «3 на 3» есть какое-то будущее. Да и зрителям, судя по всему, такой формат нравится», – заявил президент .