считает, что « » надо прибавлять в скоростях и физике.

– Как «Ак Барс» тренировался в паузу? Команде надо кардинально менять ситуацию.

– Мы плотно поработали над физическими кондициями. Нам надо прибавлять в скоростях и физике. Сейчас тренировочный процесс больше пойдет на тактику. Будем прибавлять и исправлять сложившуюся ситуацию.

Конечно, неприятно идти на том месте, на котором мы находимся. Все ожидали другого.

Мы находим свою игру, бьемся друг за друга и будем прибавлять. Самое главное – плей-офф. Чашка разыгрывается там, а не в регулярном чемпионате, – сказал нападающий «Ак Барса».

Команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.