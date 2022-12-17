Семенов об «Ак Барсе»: «Будем исправлять ситуацию. Главное – плей-офф. Чашка разыгрывается там, а не в регулярном чемпионате»
Кирилл Семенов считает, что «Ак Барсу» надо прибавлять в скоростях и физике.
– Как «Ак Барс» тренировался в паузу? Команде надо кардинально менять ситуацию.
– Мы плотно поработали над физическими кондициями. Нам надо прибавлять в скоростях и физике. Сейчас тренировочный процесс больше пойдет на тактику. Будем прибавлять и исправлять сложившуюся ситуацию.
Конечно, неприятно идти на том месте, на котором мы находимся. Все ожидали другого.
Мы находим свою игру, бьемся друг за друга и будем прибавлять. Самое главное – плей-офф. Чашка разыгрывается там, а не в регулярном чемпионате, – сказал нападающий «Ак Барса».
Команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
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