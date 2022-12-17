Алексей Морозов: «68 матчей – оптимальный вариант на сезон-2022/23. Что будет в дальнейшем – будем решать»

высказался о календаре Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23.

«Когда мы определяли структуру календаря на сезон-2022/23, сошлись на мнении, что 68 матчей – это оптимальный вариант. Даже 70 игр в чемпионате у нас не влезали в календарь.

В такой ситуации, когда сборная России проводит один турнир в декабре, 68 матчей в чемпионате подходят. Что будет в дальнейшем – будем решать.

Права на структурирование календаря принадлежат , КХЛ согласует с ней этот вопрос. Мы будем предлагать свои варианты, но для этого надо понимать, как будет задействована сборная России в следующем году. Этот вопрос решаться ориентировочно в апреле-мае», – сказал президент КХЛ.