Алексей Морозов: «Знаю, что Овечкин догонит Хоу. Поздравление подготовим, когда он обгонит Гретцки, пока он преодолевает лишь очередную ступень»

высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 3-м месте по голам в истории (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Знаю, что Овечкин догонит Горди Хоу. Не надо зацикливаться на том, когда это случится. Особого поздравления, когда это произойдет, готовить, наверное, не будем. Подготовим, когда Александр обгонит Уэйна Гретцки.

Пока он преодолевает лишь очередную ступень на той лестнице, которому ему надо пройти. Мы всегда верили в Овечкина, желаем ему успехов», – сказал президент .