Майоров о Кубке Первого канала: «Россия должна обыгрывать Беларусь. У нас игроки более высокого уровня»

считает, что сборная России должна обыграть Беларусь на Кубке Первого канала.

В первом матче турнира российская команда одержала победу над Казахстаном (6:2).

«Думаю, в любом случае белорусов мы должны обыгрывать. Естественно, у нас более высокого уровня игроки.

Что касается сегодняшнего матча, то он не очень показателен по одной простой причине: и мы, и сборная Казахстана находимся в одинаковых условиях. Потому что сборная Казахстана – это «Барыс», поэтому физические кондиции, я думаю, почти одинаковые.

В игре с Казахстаном дебютировали и ? Дорожко хорошо зарекомендовал себя в этом сезоне, но не факт, что его карьера будет в дальнейшем строиться по восходящей, потому что бывает так, что кто-то выстреливает и потом пропадает. И то же самое касается и динамовского игрока [Джиошвили].

У Дорожко не так было много работы, поэтому говорить о его уровне не приходится. Что касается динамовского игрока, думаю, он сыграл на своем уровне», – сказал двукратный олимпийский чемпион.