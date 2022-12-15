Вудкрофт про 4:1 с Казахстаном: «Беларусь показала хорошую энергию. Играли по плану, контролировали матч»

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал победу над Казахстаном (4:1).

«Хорошая игра для нас. Мне понравилось начало матча. Показали хорошую энергию. Играли по плану, контролировали игру. Забросили гол в большинстве. Однако потом мы провалились, позволили сопернику забросить нам.

Пропустили вторую шайбу, которую отменили. Это стало серьезным звоночком для нас. Потом мы проснулись и показали уверенную игру. Дальше игра шла под нашем контролем.

Доволен, как сыграла сегодня команда. Порадовал Алистров, Колосов. Даже наши новички отлично вписались в систему. Будем готовиться к следующей встрече», – сказал .