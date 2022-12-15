Вудкрофт про 4:1 с Казахстаном: «Беларусь показала хорошую энергию. Играли по плану, контролировали матч»

Теги Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала Крэйг Вудкрофт Владимир Алистров Алексей Колосов Хоккей

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал победу над Казахстаном (4:1).

«Хорошая игра для нас. Мне понравилось начало матча. Показали хорошую энергию. Играли по плану, контролировали игру. Забросили гол в большинстве. Однако потом мы провалились, позволили сопернику забросить нам.

Пропустили вторую шайбу, которую отменили. Это стало серьезным звоночком для нас. Потом мы проснулись и показали уверенную игру. Дальше игра шла под нашем контролем.

Доволен, как сыграла сегодня команда. Порадовал Алистров, Колосов. Даже наши новички отлично вписались в систему. Будем готовиться к следующей встрече», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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