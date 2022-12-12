Готовец, Принс, Кодола и Сушко вошли в состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.

В окончательном списке 28 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 16 нападающих.

Вратари: Алексей Колосов, Алексей Снытко (оба – «Динамо» ), Максим Городецкий ( ).

Защитники: («Динамо»), Сергей Сапего, Дмитрий Дерябин (оба – «Динамо» Минск), Владислав Еременко («Металлург» Магнитогорск), Павел Денисов ( ), Павел Воронов («Металлург» Новокузнецк), Тимофей Ковгореня, Константин Волочко (оба – «Динамо-Шинник»), Олег Пожиган («Шахтер» ).

Нападающие: Владимир Алистров, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Никита Пышкайло, Роман Горбунов, Валентин Демченко, Егор Игнатенко (все – «Динамо» Минск»), Шейн Принс («Спартак»), Владислав Кодола, Максим Сушко, Александр Скоренов (все – «Динамо»), Василий Филяев («Горняк-УГМК»), Егор Чезганов («Химик» Воскресенск), Егор Клавдиев («Динамо-Шинник»), Сергей Кузнецов («Металлург» Жлобин), Арсений Ковгореня («Юность-Минск»).

В тренерский штаб Крэйга Вудкрофта вошли Павел Перепехин и Дмитрий Филипович. Генеральный менеджер сборной Беларуси – Михаил Грабовский.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.