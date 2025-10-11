Галлан о том, что «Шанхай» идет 2-м на Западе: «Порадуемся в конце сезона. Посмотрим, на каком месте будем. Впереди еще много матчей»

Жерар Галлан высказался об успехах «Шанхая» в текущем сезоне Fonbet КХЛ.

Китайский клуб победил минское «Динамо» (2:1) в домашней игре. «Шанхай » набрал 18 очков в 13 матчах и поднялся на 2-е место в Западной конференции.

– Вы вышли на второе место в Западной конференции. Довольны ли этим положением или это не повод для радости?

– Порадуемся в конце сезона, и на каком месте мы окажемся. Здорово, что выиграли сегодня. Порадуемся сегодня, завтра, но впереди еще много матчей, посмотрим, что будет дальше, – сказал главный тренер «Шанхая».