Крощинский о 3:1 с «Локомотивом»: «Для «Трактора» принципиально было взять реванш за финал. Мыльников – лучший, выдал очередной крутой матч»

Федор Крощинский высказался о победе над «Локомотивом» в Fonbet КХЛ.

«Трактор» обыграл ярославский клуб (3:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Вратарь Сергей Мыльников отразил 33 из 34 бросков.

«Непростая игра против топового соперника. Естественно, хотели победить. Для нас это было принципиально, хотели взять реванш за финал. Здорово, что получилось. Прошлые встречи начинали не так активно, поэтому поговорили между собой и с тренерским штабом, договорились, что выйдем и будем давить.

Во втором периоде соперник проснулся и понял, что нужно менять игру, темп. И они побежали, но мы были готовы к этому и встречали их. В третьем периоде удалось сохранить преимущество за счет самоотдачи, сплоченности. Бились. Все вместе, один за всех и все за одного. Мыльников выдал очередной крутой матч, Сергей у нас лучший!

В Челябинске на каждый матч собираются полные трибуны и здесь невероятная атмосфера. Большая честь играть с такой поддержкой. Будем стараться и дальше радовать наших болельщиков.

Ждем их на следующей игре. Омск? Для нас не важен соперник, будем готовиться как обычно, выйдем и будем воевать, нам надо идти вверх по турнирной таблице», – сказал защитник «Трактора» Федор Крощинский

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
