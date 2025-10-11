Мыльников о том, что болельщики «Трактора» скандировали его фамилию после 3:1 с «Локомотивом»: «Самое лучшее для спортсмена, когда его ценят. Впервые в сезоне сыграл 2 матча подряд»
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла ярославский клуб (3:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников отразил 33 из 34 бросков.
– Не думаю, что это был самый сложный матч. Самые сложные игры еще впереди – весной. Мне все равно против кого играть, против любого соперника нужно выходить и выигрывать.
– Такие победы помогут в следующих матчах?
– Из этих матчей черпаешь много всего позитивного. Хорошо, что удается обыгрывать такие команды.
– Какой, на ваш взгляд, был решающий момент матча?
– Думаю, гол в меньшинстве. Плюс выстояли во втором периоде, когда нас хорошо прижали в своей зоне. Было много и блокированных бросков. У нас все ребята самоотверженные, и все всегда пластаются, бьются за команду.
– Вы тоже почувствовали уверенность в своих силах?
– Да, чувствую уверенность. Впервые в сезоне сыграл два матча подряд, так что все прекрасно.
– Приятно было, когда болельщики скандировали вашу фамилию?
– Конечно. Это самое лучшее для спортсмена, когда болельщики его ценят и признают, – сказал вратарь «Трактора».