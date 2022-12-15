Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о зарплатах спортсменов.

Глава государства затронул эту тему на встрече с министром спорта Сергеем Ковальчуком, заместителем главы администрации президента Игорем Луцким, вице-премьером Игорем Петришенко и президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.

«Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов.

Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам (вам-то есть за что), и мне голову снимут. Они спросят: «Ты за что им деньги платишь?!»

Они же [спортсмены] пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках каких-то других [видах спорта] – конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят – они хромают там. Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить», – сказал Лукашенко.

Лукашенко о футболе в Беларуси: «Просто страшно становится, как бывшему игроку. Идет ЧМ, не заметил там наших. Или я плохо наблюдаю?»