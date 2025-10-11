Ян о перспективах «Салавата»: «Этот сезон может стать точкой роста. Молодые ребята получают опыт, который поможет в будущем»
Деннис Ян считает, что молодежь «Салавата» получает хороший опыт в этом сезоне.
На данный момент уфимский клуб занимает 11-ю позицию в таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в 12 матчах.
«Согласен с тем, что этот сезон может стать для нас точкой роста. Молодые ребята получают опыт, который им поможет в будущем. Сейчас у них огромный шанс.
Когда ты молод, то не всегда получаешь достаточно игрового времени. А сейчас его очень много. Я считаю, что это очень хорошо влияет на развитие наших молодых хоккеистов», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян.
Ян про 11-е место «Салавата»: «Спокойно оцениваем то, где находимся. Наша цель – попадать в плей‑офф. Ребята только об этом думают»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
