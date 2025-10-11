У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»
Евгений Дадонов получил перелом кисти в дебютном матче за «Нью-Джерси».
36-летний нападающий дебютировал за «Девилс» в игре против «Каролины» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Дадонов получил удар шайбой по руке во время матча и был вынужден досрочно покинуть площадку. Ранее сообщалось, что у форварда не выявили серьезных повреждений.
Как информирует журналистка Аманда Стейн, после расширенного обследования у Дадонова диагностирован перелом кисти.
Форвард пропустит оставшуюся часть выездной серии «Девилс» и позднее пройдет повторное медобследование. В ночь на 12 октября «Нью-Джерси» сыграет с «Тампой», а затем встретится с «Коламбусом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Аманды Стейн в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости