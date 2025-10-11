У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»

Евгений Дадонов получил перелом кисти в дебютном матче за «Нью-Джерси».

36-летний нападающий дебютировал за «Девилс» в игре против «Каролины» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Дадонов получил удар шайбой по руке во время матча и был вынужден досрочно покинуть площадку. Ранее сообщалось, что у форварда не выявили серьезных повреждений.

Как информирует журналистка Аманда Стейн, после расширенного обследования у Дадонова диагностирован перелом кисти.

Форвард пропустит оставшуюся часть выездной серии «Девилс» и позднее пройдет повторное медобследование. В ночь на 12 октября «Нью-Джерси » сыграет с «Тампой », а затем встретится с «Коламбусом ».