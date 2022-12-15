Скабелка про 1:4 с Беларусью: «Казахстан имел моменты, с реализацией было не все хорошо. Пропустили легкие голы»

Теги Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Андрей Скабелка Кубок Первого канала Кирилл Панюков Алексей Маклюков Валерий Орехов Хоккей

Андрей Скабелка прокомментировал поражение от сборной Беларуси (1:4) на Кубке Первого канала.

– Первые два периода сборная Беларуси была побыстрее нас. При этом имели и мы моменты, но достаточно легкие пропустили голы. Третий период добавили, где-то начало что-то получаться.

В общем, заработали за счет движения и активности удаления. Но с реализацией сегодня было не все хорошо. Не смогли мы перевести матч в овертайм.

– Развиваются ли игроки после перехода в топ-клубы?

– Ребята растут, в чем-то сильнее становятся. Тот же Валера Орехов мало практики получал в последнее время. Кирилл Панюков тоже немного играет за «Ак Барс». Эти ребята выполняют в своих командах определенные роли, задачи у них не голы забывать. Ребята, конечно, растут. Маклюков добавил.

– Успели ли отдохнуть игроки?

– У нас было три с половиной дня выходных. Был сложный отрезок, 40 игр за три месяца. Сейчас постепенно начинаем набирать кондиции. Сегодня не хватило свежести в завершении», – сказал тренер сборной Казахстана.

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