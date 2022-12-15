Скабелка про 1:4 с Беларусью: «Казахстан имел моменты, с реализацией было не все хорошо. Пропустили легкие голы»

прокомментировал поражение от сборной Беларуси (1:4) на Кубке Первого канала.

– Первые два периода сборная Беларуси была побыстрее нас. При этом имели и мы моменты, но достаточно легкие пропустили голы. Третий период добавили, где-то начало что-то получаться.

В общем, заработали за счет движения и активности удаления. Но с реализацией сегодня было не все хорошо. Не смогли мы перевести матч в овертайм.

– Развиваются ли игроки после перехода в топ-клубы?

– Ребята растут, в чем-то сильнее становятся. Тот же Валера Орехов мало практики получал в последнее время. Кирилл Панюков тоже немного играет за «Ак Барс». Эти ребята выполняют в своих командах определенные роли, задачи у них не голы забывать. Ребята, конечно, растут. Маклюков добавил.

– Успели ли отдохнуть игроки?

– У нас было три с половиной дня выходных. Был сложный отрезок, 40 игр за три месяца. Сейчас постепенно начинаем набирать кондиции. Сегодня не хватило свежести в завершении», – сказал тренер сборной Казахстана.