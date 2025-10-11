Куликову может потребоваться операция. Защитник «Флориды» получил травму в матче с «Филадельфией»

Дмитрию Куликову может потребоваться операция из-за травмы верхней части тела.

34-летний защитник получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1).

Ранее «Флорида » поместила Куликова в список травмированных на неопределенный срок. По информации клуба, защитнику может потребоваться операция.

«Сейчас уже ясно, в чем проблема. Сегодня вечером специалисты соберутся и примут решение, как действовать дальше. От этого будет зависеть срок восстановления», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .