Силантьев о питании: «Стараюсь не позволять себе никаких гадостей. Алкоголь не употребляю. Углеводов в рационе больше всего – макароны, рис, булгур»

Дмитрий Силантьев рассказал, что не употребляет алкоголь.

– Сейчас огромную популярность набрала нутрициология. Насколько сильно вы следите за питанием? Каков ваш ежедневный рацион?

– Не скажу, что у меня рацион нутрициолога. Я раньше над этим работал, мне хотелось понять, как лучше питаться спортсмену перед играми, летом и в сезоне. Достаточно долго это изучал, лет пять. Сейчас я в сезоне стараюсь правильно кушать и не позволять себе никаких гадостей. В этом плане стараюсь правильно подходить к делу.

– Под гадостями имеете в виду бургеры, чипсы, пиво?

– Ага. Алкоголь я вообще не употребляю, у меня нет его в рационе. Зато стараюсь кушать много углеводов, особенно за день до игры. Их у меня в рационе больше всего. Это макароны, рис, булгур, – сказал нападающий «Металлурга » Дмитрий Силантьев .