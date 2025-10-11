  • Спортс
  • Кетов возглавил «СКА-ВМФ». Воеводин отправлен в отставку «в связи с неудовлетворительными результатами» – сегодня петербуржцы упустили победу над «Челметом»
«СКА-ВМФ» назначил Евгения Кетова главным тренером.

Сегодня петербуржцы проиграли «Челмету» в матче OLIMPBET ВХЛ со счетом 3:4, ведя 3:0. После матча было объявлено об отставке тренера Николая Воеводина. «СКА-ВМФ» занимает 30-е место в таблице с 8 баллами после 14 игр. 

«В связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона «СКА-ВМФ» прекращает сотрудничество с главным тренером Николаем Воеводиным. Также команду покидают все члены тренерского штаба, работавшие со «СКА-ВМФ».

Новым главным тренером «моряков» назначен Евгений Кетов, который входил в штаб основной команды СКА. 

Специалисты, которые будут помогать Евгению Николаевичу, будут объявлены позднее.

«СКА-ВМФ» благодарит Николая Воеводина и тренеров команды за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении петербургского клуба. 

С апреля 2023 года Кетов был членом тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА. В июле он вошел в штаб Игоря Ларионова. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «СКА-ВМФ»
