Гатиятулин об увольнении Тертышного: «Игра «Ак Барса» в большинстве закрепощала ребят, что-то не шло. Совместно с Алексеем приняли это решение»

Анвар Гатиятулин высказался об уходе Алексея Тертышного из «Ак Барса».

В пятницу казанский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 48-летним специалистом. На его место назначен Константин Шафранов. Тертышный в «Ак Барсе » отвечал за игру в большинстве.

«Совместно с Алексеем Викторовичем Тертышным сели, поговорили. Искали разные варианты, так как понимали – то место в лиге по игре в большинстве – это не наше место. Алексей Викторович – профессионал, для него интересы команды всегда на первом месте.

Думали, пробовали разные сочетания, искали варианты выхода из этой ситуации, наигрывали связки, но где-то что-то не шло. Наверное, игра в большинстве в каком-то смысле закрепощала ребят. Была необходима реальная встряска, и мы приняли такое решение», – сказал главный тренер «Ак Барса».