Форвард «Баффало» Норрис выбыл из-за травмы живота на неопределенный срок. У него 3 операции на плече и ни одного полного сезона в НХЛ за карьеру

Джош Норрис выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

Об этом сообщил главный тренер «Баффало» Линди Рафф .

По словам наставника, нападающий пропустит «значительное время». Норрис получил повреждение в концовке встречи против «Рейнджерс» (0:4) в стартовой игре сезона. Примерно за пять минут до конца матча форвард упал и остался лежать на льду после проигранного вбрасывания Мике Зибанежаду у скамейки «Сейбрс».

Рафф уточнил, что повреждение похоже на разрыв косой мышцы живота, из-за которого игрок пропустил заключительный месяц прошлого сезона.

Норрис за карьеру перенес три операции на плече, начиная еще со времен игры в университете Мичигана. «Баффало » приобрел форварда в марте из «Оттавы», отдав взамен Дилана Козенса и защитника Денниса Гилберта.