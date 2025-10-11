Галлан о двух победах над «Динамо» Минск: «Шанхаю» повезло в чем-то, где-то были отскоки. Опять удалось выиграть в последние 10 минут, мы рады»

Жерар Галлан высказался о двух победах «Шанхая» над минским «Динамо».

Сегодня китайский клуб выиграл со счетом 2:1, забив на 52-й и 58-й минутах. В четверг «Шанхай » победил со счетом 3:2, Борна Рендулич забросил победную на 60-й минуте.

– Для нас это важная победа. Рады такому результату. Многие моменты у нас получилось, но мы играли против непростого соперника. Нам опять удалось найти способ выиграть матч в последние 10 минут, и мы этому рады.

– Почему так мало шайб мы увидели, хоть и игра была обоюдоострая?

– Вратари очень здорово сыграли. Им пришлось здорово поработать. При этом в защите здорово сработали.

– Второй матч подряд вытаскиваете матч в конце встречи. Заметили, что соперник проседает?

– Мы играли против хорошего соперника. Ни в чем они не проседали. Нам просто повезло, где‑то были отскоки. Нам в какой‑то степени повезло выиграть эти два матча.

– Что нужно сделать Александру Бурмистрову, чтобы появляться в составе чаще и подольше, учитывая, что у него был 500‑й матч в КХЛ?

– Поздравляю его с такой цифрой – это очень много. Александр – хороший игрок, играет от защиты. Мы им очень довольны, но мы должны проводить ротацию, ведь в заявку можно вместить только 25 игроков, – сказал главный тренер «Шанхая».