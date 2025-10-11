Квартальнов об 1:2 с «Шанхаем»: «Снова обожглись, удаления у «Динамо» в конце определили исход встречи. Голы забивает одно звено. Где остальные?»
Дмитрий Квартальнов высказался о причинах поражения «Динамо» Минск от «Шанхая».
Минчане проиграли китайскому клубу (1:2) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Это второе подряд поражение «Динамо» Минск от «Шанхая».
– Игровая дисциплина, а также два удаления в чужой зоне в конце матча определили исход встречи. Говорили об этом и снова обожглись. Последние пять‑семь минут было мало концентрации. Дали воздух сопернику, и он нас обыграл.
Последние голы забивает у нас одно звено. Где остальные? По сегодняшней игре нашим нападающим надо было переводить игру в зону, а не отдавать шайбу. Большинство у соперника хорошее, этого же не могу сказать про нас.
– Почему была потеря концентрация в конце матча? В чем вы видите причины?
– Кто‑то подсел, потерялся. Будем разбираться, – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости